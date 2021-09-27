Саккари — о дебюте в топ-10: мало кто в этом году показывает такие же результаты, как я

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала свой дебют в топ-10 рейтинга WTA.

«Это большое достижение для меня. Люди не понимают, насколько это большое достижение для кого-то в 26 лет, а не в 20. Когда никто не верил, что я смогу это сделать, я продолжала трудиться, и мои близкие люди продолжали меня поддерживать. Конечно, я не хочу останавливаться на достигнутом, не хочу говорить, что достигла своей цели, но это очень большой шаг для моей карьеры. Мне кажется, любому теннисисту очень важно находиться в подобном топе. Конечно, я вижу себя гораздо выше, но мы будем двигаться шаг за шагом.

Прямо скажем, мало кто в этом году вышел в полуфинал на двух «Шлемах» и показывает такие же результаты, как я. Не хочу, чтобы это звучало нагло, но это правда так. Я говорю об этом вслух, чтобы у меня были силы двигаться дальше», — приводит слова Саккари Tennis Majors.