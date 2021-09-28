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Карацев стартовал с победы над аргентинцем Дельбонисом на турнире в Сан-Диего

Карацев стартовал с победы над аргентинцем Дельбонисом на турнире в Сан-Диего
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28-летний российский теннисист Аслан Карацев (24-е место рейтинга ATP) стартовал с победы над 30-летним представителем Аргентины Федерико Дельбонисом (44-е место рейтинга) на турнире в Сан-Диего (США).

Карацев разобрался с Дельбонисом в двух сетах – 6:1, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час и 24 минуты.
На счету Аслана в этой встрече три подачи навылет, две двойные ошибки и четыре из девяти (44%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, три двойные ошибки и один (100%) реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира Карацеву предстоит сыграть с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) – Алекс Болт (Австралия). Фаворитом в этой паре является представитель Польши, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.

Сетка турнира в Сан-Диего
Сан-Диего. 1-й круг
27 сентября 2021, понедельник. 23:35 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Федерико Дельбонис
44
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Комментарии
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