Карацев стартовал с победы над аргентинцем Дельбонисом на турнире в Сан-Диего
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28-летний российский теннисист Аслан Карацев (24-е место рейтинга ATP) стартовал с победы над 30-летним представителем Аргентины Федерико Дельбонисом (44-е место рейтинга) на турнире в Сан-Диего (США).
Карацев разобрался с Дельбонисом в двух сетах – 6:1, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час и 24 минуты.
На счету Аслана в этой встрече три подачи навылет, две двойные ошибки и четыре из девяти (44%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, три двойные ошибки и один (100%) реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира Карацеву предстоит сыграть с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) – Алекс Болт (Австралия). Фаворитом в этой паре является представитель Польши, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.
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