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Андрей Рублёв опубликовал пост после победы в Кубке Лэйвера

Андрей Рублёв опубликовал пост после победы в Кубке Лэйвера
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Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в командном турнире Кубок Лэйвера в Бостоне (США).

«Бостон, спасибо большое! Чемпионы Кубка Лэйвера! Счастлив быть частью этой невероятной команды!» — написал Рублёв.

Пост доступен в «инстаграме» Андрея Рублёва.

Сборная Европы в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.

Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и провёл два матча в парном разряде, его партнёрами были грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

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