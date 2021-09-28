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Андрей Рублёв: я видел, как Федерер болел за сборную мира на Кубке Лэйвера

Андрей Рублёв: я видел, как Федерер болел за сборную мира на Кубке Лэйвера
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Российский теннисист Андрей Рублёв, который в минувшие выходные в составе сборной Европы выиграл Кубок Лэйвера, в шутку обвинил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в том, что он, будучи швейцарцем, болел не за европейцев, а за сборную мира.

«Не знаю, я видел, как Роджер поддерживал сборную мира во время матчей в парном разряде!» — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Сборная Европы в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.

Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и провёл два матча в парном разряде, его партнёрами были грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

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