Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас: мой любимый турнир? Кубок Лэйвера. Точка

Стефанос Циципас: мой любимый турнир? Кубок Лэйвера. Точка
Комментарии

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас заявил, что может назвать своим любимым турниром Кубок Лэйвера.

«Мой любимый турнир? Кубок Лэйвера. Точка», — написал он в своём «твиттере».

«Пожалуйста, не спрашивайте меня больше об этом», — добавил он.

На реплику Циципаса отреагировал бывший американский теннисист Мэрди Фиш.

«Лучше, чем Уимблдон? Ржу», — ответил он.

Сборная Европы, за которую, в частности, выступал Циципас, в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.

Усы, борода или короткая стрижка? Как менялся имидж Даниила Медведева Усы, борода или короткая стрижка? Как менялся имидж Даниила Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021