Стефанос Циципас: мой любимый турнир? Кубок Лэйвера. Точка
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Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас заявил, что может назвать своим любимым турниром Кубок Лэйвера.
«Мой любимый турнир? Кубок Лэйвера. Точка», — написал он в своём «твиттере».
«Пожалуйста, не спрашивайте меня больше об этом», — добавил он.
На реплику Циципаса отреагировал бывший американский теннисист Мэрди Фиш.
«Лучше, чем Уимблдон? Ржу», — ответил он.
Сборная Европы, за которую, в частности, выступал Циципас, в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.
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