Карацев прокомментировал победу в матче с Дельбонисом
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свою победу в матче с Федерико Дельбонисом (6:1, 7:5) на турнире в Сан-Диего.
«Я играл довольно агрессивно. В первом сете я был лёгок в плане передвижения, а вот во втором у меня начались проблемы с подачей. Я сделал брейк, а потом сразу же дал его сделать сопернику. Хорошо, что в концовке мне вновь удалось взять чужую подачу. Я устал, но в целом провёл отличный матч», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP.
Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).
В соревнованиях также принимает участие Андрей Рублёв, который стартует со второго круга. Его соперником за выход в 1/4 финала станет Брэндон Накашима (США).
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:52
-
01:25
-
00:08
- 27 сентября 2021
-
23:00
-
21:55
-
20:44
-
19:44
-
19:37
-
18:45
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:46
-
15:58
-
15:37
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
-
10:37
-
10:30
-
10:02
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:24
-
08:21
Партнерский контент