Карацев прокомментировал победу в матче с Дельбонисом

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свою победу в матче с Федерико Дельбонисом (6:1, 7:5) на турнире в Сан-Диего.

«Я играл довольно агрессивно. В первом сете я был лёгок в плане передвижения, а вот во втором у меня начались проблемы с подачей. Я сделал брейк, а потом сразу же дал его сделать сопернику. Хорошо, что в концовке мне вновь удалось взять чужую подачу. Я устал, но в целом провёл отличный матч», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP.

Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).

В соревнованиях также принимает участие Андрей Рублёв, который стартует со второго круга. Его соперником за выход в 1/4 финала станет Брэндон Накашима (США).