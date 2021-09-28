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Фелисьяно Лопес назвал Андрея Рублёва самым ценным игроком Кубка Лэйвера

Фелисьяно Лопес назвал Андрея Рублёва самым ценным игроком Кубка Лэйвера
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Испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что россиянин Андрей Рублёв, по его мнению, стал самым ценным игроком Кубка Лэйвера. Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и одержал две победы в парном разряде, его партнёрами были грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

«Андрей — он был MVP в этот уик-энд», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.

Сборная Европы в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.

Ранее Рублёв заявил, что видел, как Роджер Федерер болел за сборную мира на Кубке Лэйвера.

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