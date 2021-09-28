Фелисьяно Лопес назвал Андрея Рублёва самым ценным игроком Кубка Лэйвера
Поделиться
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что россиянин Андрей Рублёв, по его мнению, стал самым ценным игроком Кубка Лэйвера. Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и одержал две победы в парном разряде, его партнёрами были грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.
«Андрей — он был MVP в этот уик-энд», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.
Сборная Европы в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.
Ранее Рублёв заявил, что видел, как Роджер Федерер болел за сборную мира на Кубке Лэйвера.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
10:18
-
10:13
-
10:09
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:52
-
01:25
-
00:08
- 27 сентября 2021
-
23:00
-
21:55
-
20:44
-
19:44
-
19:37
-
18:45
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:46
-
15:58
-
15:37
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
-
10:37
-
10:30
-
10:02
-
09:30
-
09:21
Партнерский контент