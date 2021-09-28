Рублёв, Карацев и Хачанов выступят на турнире в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов примут участие в турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 24 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Рублёв будет посеян под первым номером, Карацев — под четвёртым, Хачанов — под пятым. Помимо тройки россиян, подтверждено участие таких игроков, как Денис Шаповалов (Канада), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Александр Бублик (Казахстан), Тейлор Фритц (США), Марин Чилич (Хорватия), Себастьян Корда (США), Федерико Дельбонис (Аргентина), Илья Ивашко (Беларусь), Ласло Джере (Сербия), Альберт Рамос Винолас (Испания), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Адриан Маннарино (Франция), Джон Миллман (Австралия), Джеймс Дакворт (Австралия), Пабло Андухар (Испания), Маккензи Макдональд (США).
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