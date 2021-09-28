Форма Эммы Радукану, в которой она играла на US Open, выставлена в Зале славы тенниса

Британская теннисистка Эмма Радукану передала в Зал славы тенниса форму, в которой она выступала на победном для себя US Open.
Публикация доступна в «твиттере» «Tennis Hall of Fame».
В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.
Также Радукану преодолела отметку в 2 млн подписчиков в «Инстаграме». Она стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился данный рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе только у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2 млн).
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