Стал известен новый тренер Симоны Халеп
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп начнёт тренироваться под руководством тренера Адриана Марку.
Адриан Марку уже тренировал Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.
«Я ожидаю, что в следующем периоде она будет играть как можно лучше и вернётся в очень хорошую форму. Я хочу, чтобы она выиграла как можно больше матчей и смогла снова подняться в рейтинге», — приводит слова Марку Hotnews.ro.
Напомним, ранее сообщалось, что Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом.
В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос». Также она поднялась на вершину мирового рейтинга в конце сезона-2017. Сейчас Халеп находится на 14-й строчке в рейтинге WTA.
Новость по темеХалеп показала букеты, которые ей подарили на 30-летие
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
12:50
-
12:43
-
12:07
-
11:49
-
11:37
-
10:18
-
10:13
-
10:09
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:52
-
01:25
-
00:08
- 27 сентября 2021
-
23:00
-
21:55
-
20:44
-
19:44
-
19:37
-
18:45
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:46
-
15:58
-
15:37
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
Партнерский контент