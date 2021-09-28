Стал известен новый тренер Симоны Халеп

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп начнёт тренироваться под руководством тренера Адриана Марку.

Адриан Марку уже тренировал Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.

«Я ожидаю, что в следующем периоде она будет играть как можно лучше и вернётся в очень хорошую форму. Я хочу, чтобы она выиграла как можно больше матчей и смогла снова подняться в рейтинге», — приводит слова Марку Hotnews.ro.

Напомним, ранее сообщалось, что Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом.

В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос». Также она поднялась на вершину мирового рейтинга в конце сезона-2017. Сейчас Халеп находится на 14-й строчке в рейтинге WTA.