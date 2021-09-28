Ник Кирьос пройдёт курс терапии, направленный на лечение колена

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что ему предстоит курс терапии, в течение которого он будет делать инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы. У теннисиста проблемы с коленом.

«Привет, ребята! Последние пару месяцев я не был здоров на 100%. Я имею дело с тендинопатией связки надколенника левой ноги, и продолжение игры без полноценного лечения может привести к дальнейшей боли и большим неудачам. Я решил вернуться в Австралию для повторного обследования и планирую пройти курс PRP-терапии, чтобы успокоиться и восстановить колено.



Я разочарован, так как это мешало мне играть в свой лучший теннис, но надеюсь, что если всё пройдёт гладко, то к Открытому чемпионату Австралии я вернусь полностью готовым», — написал Кирьос в «сториз» своего «инстаграма».