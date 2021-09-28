Роджер Федерер отреагировал на призыв Рафаэля Надаля выступить в паре на Кубке Лэйвера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер отреагировал на призыв со стороны другого 20-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Ранее Надаль, комментируя победу сборной Европы на Кубке Лэйвера 2021 года, предложил Федереру выступить в парном разряде на этом турнире в следующем году. Кубок Лэйвера 2022 года пройдёт в Лондоне.
«Вернуть старого Федаля в Лондон — это было бы потрясающе», — написал Федерер в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/rogerfederer/
В 2021 году на турнире в составе сборной Европы впервые выступали два российских теннисиста: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В одной команде с ними играли немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.
Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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