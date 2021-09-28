Четырёхкратная чемпионка «Больших шлемов» Ким Клейстерс прокомментировала поражение в первом матче за 13 месяцев. Бельгийка уступила в первом круге турнира в Чикаго представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (3:6, 7:5, 3:6).

Напомним, Клейстерс в 2012 году завершила карьеру, однако приняла решение вернуться в тур в 2020-м. После этого бельгийка потерпела три поражения.

«Разумеется, приятно вернуться после долгого восстановления. Я очень рада быть здесь и сыграть первый матч.



Матч складывался нестабильно. Главной целью для меня является физически выдерживать такие игры без больших проблем. Сегодня я была близка, у меня по-прежнему хорошее чувство.



Я прибавила, и, по-моему, это главное. Я вижу прогресс, и это очень хорошо», — приводит слова Клейстерс официальный сайт WTA.