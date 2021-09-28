Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Клейстерс прокомментировала поражение в первом матче за 13 месяцев

Клейстерс прокомментировала поражение в первом матче за 13 месяцев
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка «Больших шлемов» Ким Клейстерс прокомментировала поражение в первом матче за 13 месяцев. Бельгийка уступила в первом круге турнира в Чикаго представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (3:6, 7:5, 3:6).

Напомним, Клейстерс в 2012 году завершила карьеру, однако приняла решение вернуться в тур в 2020-м. После этого бельгийка потерпела три поражения.

«Разумеется, приятно вернуться после долгого восстановления. Я очень рада быть здесь и сыграть первый матч.

Матч складывался нестабильно. Главной целью для меня является физически выдерживать такие игры без больших проблем. Сегодня я была близка, у меня по-прежнему хорошее чувство.

Я прибавила, и, по-моему, это главное. Я вижу прогресс, и это очень хорошо», — приводит слова Клейстерс официальный сайт WTA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021