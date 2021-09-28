Александр Зверев рассказал, как Роджер Федерер запутал его на Кубке Лэйвера

Теннисист из Германии Александр Зверев рассказал, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ввёл его в замешательство в ходе победного матча с Джоном Иснером на Кубке Лэйвера. Зверев победил Иснера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:5.

«Вся команда говорила мне отойти чуть назад по возвращении на корт. А затем Роджер сказал мне сделать шаг вперёд. Я запутался.

Я не знал, кого слушать. Слушать восемь человек на скамейке или того, у кого 20 титулов ТБШ? Но я выиграл, и теперь это никого не волнует. Никто не будет говорить об этом. Это самое главное», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее Федерер отреагировал на призыв Рафаэля Надаля выступить в паре на Кубке Лэйвера.