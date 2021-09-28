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Анастасия Захарова проиграла в первом круге турнира в Нур-Султане

Анастасия Захарова проиграла в первом круге турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Захарова потерпела поражение в матче первого круга на турнире в Нур-Султане (Казахстан). Её соперницей была любимица местной публики Зарина Дияс. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:5 в пользу представительницы Казахстана.

Захарова лишь один раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Дияс 3 эйса и 8 двойных ошибок, она реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Матч продолжался 2 часа 57 минут.

Следующей соперницей Дияс станет представительница Швеции Ребекка Петерсон. Матч состоится завтра, 29 сентября.

Турнирная сетка

Ранее на турнире в Нур-Султане свой матч первого круга выиграла россиянка Анастасия Потапова. Также сегодня сыграет Наталья Вихлянцева.

Нур-Султан (ж). 1-й круг
28 сентября 2021, вторник. 12:55 МСК
Зарина Дияс
109
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 7
6 6 		6 5
         
Анастасия Захарова
210
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Комментарии
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