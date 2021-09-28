Рублёв ответил на вопрос о том, сказалось ли завоевание «Шлема» на поведении Медведева

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о поведении чемпиона Открытого чемпионата США 2021 года Даниила Медведева на Кубке Лэйвера.

«Не было ли ощущения, что Даня теперь посматривает на нас всех свысока? Да нет. Даня очень простой, классный парень. Он максимально приземлённый. По крайней мере, на данный момент завоевание «Шлема» на нём никак не сказалось. Наоборот, мне кажется, у нас с ним со временем отношения, общение, дружба становятся всё лучше и лучше. Понятное дело, что он приехал на турнир с безумной уверенностью, что, собственно, и показала его игра с Шаповаловым. Он сейчас играет просто на невероятной уверенности», — рассказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, сборная Европы, в состав которой вошли Андрей Рублёв и Даниил Медведев, стала победителем Кубка Лэйвера 2021 года.