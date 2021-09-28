Рублёв рассказал о своём отношении к выступлениям в парном разряде на крупных турнирах

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём отношении к выступлениям в парном разряде на крупных турнирах.

«Наверное, есть желание в целом уметь неплохо играть пару для Кубка Дэвиса. Но замахнуться на то, чтобы что-то специально выиграть – такого желания нет. Потому что я всё-таки хочу всё внимание уделить только на одиночный разряд. Если есть даже мини-возможность выиграть что-то большое в одиночке, то я лучше это всё направлю туда. Если бы я стоял в одиночке не очень или бы результаты были не очень, а в паре были хорошие, то тогда можно бы было подумать и замахнуться на что-то большое в паре. А так, если есть возможность хорошо выступить в одиночке, то я не хочу как-то размениваться. Понятное дело, я всё равно буду периодически играть пару.

Вот сейчас в Индиан-Уэллсе я буду играть пару. И на других «Мастерсах» я периодически играю пару. И если там складывается – то супер, а если получится выиграть – то вообще шикарно. У меня же было с Кареном [Хачановым], когда мы два раза играли в финалах «Мастерсов». Вот, допустим, Индиан-Уэллс. Я знаю, что приезжаю туда заранее, буду там находиться и заодно сыграю пару. И если вдруг по ходу турнира будет складываться ситуация, что мы можем выиграть пару, то будет супер. А специально настраиваться, готовиться, планировать – то так я не готов», — рассказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.