Радукану получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Он пройдёт с 4 по 17 октября в США.
Публикация доступна в официальном «твиттере» BNP Paribas.
Это будет её пятый крупный турнир вслед за Ноттингемом, Уимблдоном, Сан-Хосе и US Open. Радукану к этому моменту ни разу не выигрывала матчи на турнирах WTA. Она одерживала победы только на «Больших шлемах».
18-летняя британка планирует выступать на трёх турнирах подряд: в Индиан-Уэллсе с 4 по 17 октября, на «ВТБ Кубке Кремля» с 18 по 24 октября и в Клуж-Напоке с 25 по 31 октября.
Радукану является 22-й ракеткой мира и занимает 14-е место в чемпионской гонке WTA.
Напомним, в финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
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