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Радукану, Халеп, Кудерметова и Грачёва попали в заявку на турнир в Клуж-Напоке

Радукану, Халеп, Кудерметова и Грачёва попали в заявку на турнир в Клуж-Напоке
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заявилась на второй турнир в Клуж-Напоке. В заявку попала двукратная победительница турниров «Большого шлема» Симона Халеп и четыре российские теннисистки: Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Варвара Грачева.

В Клуж-Напоке планируют выступить также:

Элиза Мертенс;
Анетт Контавейт;
Паула Бадоса;
Хиль Белен Тайхман;
Айла Томлянович;
Полностью список можно посмотреть по ссылке.

Турнир категории WTA-250 пройдёт с 25 по 31 октября в Клуж-Напоке (Румыния). Призовой фонд составит $ 235 238. Победительницей первого турнира, который прошёл в августе, стала немецкая теннисистка Андреа Петкович.

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