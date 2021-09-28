Радукану, Халеп, Кудерметова и Грачёва попали в заявку на турнир в Клуж-Напоке

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заявилась на второй турнир в Клуж-Напоке. В заявку попала двукратная победительница турниров «Большого шлема» Симона Халеп и четыре российские теннисистки: Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Варвара Грачева.

В Клуж-Напоке планируют выступить также:

Элиза Мертенс;

Анетт Контавейт;

Паула Бадоса;

Хиль Белен Тайхман;

Айла Томлянович;

Полностью список можно посмотреть по ссылке.

Турнир категории WTA-250 пройдёт с 25 по 31 октября в Клуж-Напоке (Румыния). Призовой фонд составит $ 235 238. Победительницей первого турнира, который прошёл в августе, стала немецкая теннисистка Андреа Петкович.