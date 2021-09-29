Рублёв объяснил, из-за чего изменил своё отношение к Кубку Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от прошедшего Кубка Лэйвера.
«На самом деле было очень классно. Когда я раньше смотрел со стороны, то я немного не понимал. Ведь всё равно это выставочный турнир, неофициальный. И я не понимал, почему ребята там так радуются. Это же всё равно матчи без рейтинга. А когда ты попадаешь туда сам и окунаешься в эту атмосферу. Видишь этот 20-тысячный стадион и он полностью забит. Куча событий ещё до матча – всевозможные интервью, твои соперники говорят: «Мы хотим выиграть, мы ни разу не выигрывали, мы настроены побеждать». И у тебя самого уже включается соревновательный кураж, что ты не хочешь проигрывать, а хочешь полностью выложиться.
И когда такой огромный стадион, все на тебя смотрят и ждут от тебя, что ты будешь играть серьёзно, то оно как-то само по себе играется. Ты сам начинаешь полностью выкладываться. Поэтому все играли с полной отдачей», — рассказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Напомним, сборная Европы, в состав которой вошли россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, стала победителем Кубка Лэйвера 2021 года.
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