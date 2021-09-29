Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира в Нур-Султане, обыграв Лесю Цуренко

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.



Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Грачёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Грачёва сразится с победительницей встречи между представительницей Германии Анной-Леной Фридзам или Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.