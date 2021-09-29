Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира в Нур-Султане, обыграв Лесю Цуренко
Поделиться
Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.
Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Грачёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Грачёва сразится с победительницей встречи между представительницей Германии Анной-Леной Фридзам или Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
09:43
-
09:22
-
09:13
-
06:54
-
00:08
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
23:25
-
22:52
-
22:38
-
22:23
-
18:26
-
16:03
-
15:07
-
14:05
-
12:50
-
12:43
-
12:07
-
11:49
-
11:37
-
10:18
-
10:13
-
10:09
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:52
-
01:25
-
00:08
- 27 сентября 2021
-
23:00
-
21:55
-
20:44
-
19:44
-
19:37
-
18:45
Партнерский контент