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Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира в Нур-Султане, обыграв Лесю Цуренко

Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира в Нур-Султане, обыграв Лесю Цуренко
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.

Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Грачёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Грачёва сразится с победительницей встречи между представительницей Германии Анной-Леной Фридзам или Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.

Нур-Султан (ж). 2-й круг
29 сентября 2021, среда. 08:10 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Леся Цуренко
161
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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