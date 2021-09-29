Эмма Радукану появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде в роскошном платье. Фото

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» в роскошном белом платье.

Посмотреть соответствующие фотографии можно в официальном «инстаграме» издания «Hello!»

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.

Также Радукану преодолела отметку в 2 млн подписчиков в «Инстаграме». Она стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился данный рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе только у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2 млн).