Марк Филиппуссис: мне стыдно за то, что я не мог обеспечить свою семью из-за травмы

Австралийский теннисист Марк Филиппуссис признался, что ему стыдно за то, что он подвёл своих близких, когда был вынужден покинуть корт из-за травмы и не зарабатывал тех же денег, что и на пике карьеры.

«Семья — это мой мир, мой приоритет, моё всё. У меня была мечта стать профессиональным теннисистом, и моя семья поставила всё на карту. У отца была хорошая работа в банковском бизнесе, и он уволился, потому что сказал, что хочет помочь мне осуществить мои мечты. Поэтому он отказался от своих желаний, а я очень усердно работал, и мне посчастливилось осуществить свои мечты. Хорошей новостью было то, что я мог заботиться о своей семье, чтобы им не пришлось снова работать. Но я попал в тяжёлую ситуацию с травмами, когда всё остановилось.



Люди всегда говорят: «Откладывай на чёрный день». Но я считаю, что это признак слабости, если ты допускаешь мысль, что можешь получить травму. Когда ты спортсмен, это последнее, о чём ты хочешь думать. Ты не можешь так думать, потому что ты должен продолжать сражаться, ты должен оправиться от травм, и с тобой всё будет в порядке.

Из-за травмы я отсутствовал на корте несколько месяцев. На самом деле я не мог позволить себе многого. Мне приходилось просить друзей купить еду. Мы всегда, семь дней подряд, ели пасту с капустой, которая в итоге стала одной из моих любимых, но моя мама называет её едой для бедных, потому что это блюдо очень простое. Мне было очень стыдно, потому что они отдали свою мечту за меня, и моей обязанностью было заботиться о них. У меня была депрессия. Нет большей боли в моём сердце, чем смотреть, как мои близкие страдают из-за меня. Я не играл в теннис с 2006 года, а теннис — один из тех видов спорта, где вам не платят, если вы не играете. Оплачивать счета и не получать денег было трудно в течение ряда лет, но каждый должен пройти через это», — приводит слова Филиппуссиса FOX Sports Australia.

Финалист Уимблдона и бывший № 8 мирового рейтинга в 2009 году перенёс шестую операцию на колене.

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