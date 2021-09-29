Энди Маррей: я в состоянии победить топовых игроков

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей заявил, что в состоянии сражаться с лучшими теннисистами мира и побеждать их. Вчера, 28 сентября, британский спортсмен пробился во второй круг турнира ATP в Сан-Диего, победив американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:2.

«Уже лучше. US Open был своего рода началом, где я стал играть лучше. Мне лишь надо начать побеждать игроков, высоко стоящих в рейтинге.

У меня были возможности выиграть матчи с топовыми игроками. Считаю, я в состоянии победить их. Мне лишь надо начать реализовывать возможности в таких встречах», — приводит слова Маррея Tennis Head.

Во втором круге турнира в Сан-Диего Энди Маррей сыграет с представителем США Каспером Руудом.



