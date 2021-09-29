Энди Маррей: я в состоянии победить топовых игроков
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей заявил, что в состоянии сражаться с лучшими теннисистами мира и побеждать их. Вчера, 28 сентября, британский спортсмен пробился во второй круг турнира ATP в Сан-Диего, победив американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:2.
«Уже лучше. US Open был своего рода началом, где я стал играть лучше. Мне лишь надо начать побеждать игроков, высоко стоящих в рейтинге.
У меня были возможности выиграть матчи с топовыми игроками. Считаю, я в состоянии победить их. Мне лишь надо начать реализовывать возможности в таких встречах», — приводит слова Маррея Tennis Head.
Во втором круге турнира в Сан-Диего Энди Маррей сыграет с представителем США Каспером Руудом.
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