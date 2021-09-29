Никита Михалков предсказал, что Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Известный актёр и режиссёр Никита Михалков, который с 1989 по 1995 год возглавлял Всероссийскую теннисную ассоциацию, предположил, что российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Об этом сообщает «Р-Спорт». В настоящее время Медведев занимает второе место в мировом рейтинге, уступая лишь Новаку Джоковичу.

«Конечно, станет», — сказал Михалков, отвечая на соответствующий вопрос о Медведеве.

По словам режиссёра, он следил за матчами Медведева на US Open.

«Он умный», — добавил Михалков, отвечая на вопрос о сравнении Медведева с российскими теннисистами предыдущего поколения.

Ранее российский сексолог Александр Полеев связал новую причёску Даниила Медведева с его победой на US Open.