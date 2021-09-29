Никита Михалков предсказал, что Даниил Медведев станет первой ракеткой мира
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Известный актёр и режиссёр Никита Михалков, который с 1989 по 1995 год возглавлял Всероссийскую теннисную ассоциацию, предположил, что российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Об этом сообщает «Р-Спорт». В настоящее время Медведев занимает второе место в мировом рейтинге, уступая лишь Новаку Джоковичу.
«Конечно, станет», — сказал Михалков, отвечая на соответствующий вопрос о Медведеве.
По словам режиссёра, он следил за матчами Медведева на US Open.
«Он умный», — добавил Михалков, отвечая на вопрос о сравнении Медведева с российскими теннисистами предыдущего поколения.
Ранее российский сексолог Александр Полеев связал новую причёску Даниила Медведева с его победой на US Open.
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