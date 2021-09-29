Виктория Азаренко: пытаюсь изменить свою игру, это волнующий и немного пугающий период

34-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу в первом круге турнира категории WTA-500 в Чикаго (США). Она обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:1.
«Раньше я проводила немного времени в Чикаго. Когда я была маленькой, жила в семье хоккеиста Николая Хабибулина, он играл за «Чикаго Блэкхокс». Так что было особенно приятно вернуться сюда и знать, что здесь есть поддержка.
На матче были непростые условия, ветер. В таких условиях всё может измениться, и довольно сложно найти свой ритм, поэтому важно сосредотачиваться на отдельном моменте. Больше внимания нужно уделять работе ног. Этот корт немного быстрее, поэтому всегда должны быть корректировки в игре.
Я переживаю небольшие перемены, пытаюсь изменить некоторые вещи в своей игре. Ещё не всё срастается, так что это волнующий и немного пугающий период. Я с нетерпением жду возможности столкнуться с вызовами и пройти через них, как я это сделала сегодня, и всегда выкладываться по максимуму», — приводит слова Азаренко WTA.
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