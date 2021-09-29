Николь Вайдишова и Радек Штепанек станут родителями во второй раз

Чешские теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек объявили о пополнении в семье.

«К команде Штепанека скоро добавится ещё один член», — подписала семейную фотографию 32-летняя Вайдишова.

В комментариях семейную пару поздравили чешская модель Тереза Максова и словацкая теннисистка Даниэла Хантухова.

Теннисисты уже воспитывают трёхлетнюю дочь Стеллу.

Вайдишова — полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции, двукратная четвертьфиналистка Уимблдона, а также победительница 6 турниров WTA в одиночном разряде. Штепанек — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победитель 23 турниров АТР, бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Николь Вайдишовой.

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