Николь Вайдишова и Радек Штепанек станут родителями во второй раз

Чешские теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек объявили о пополнении в семье.
«К команде Штепанека скоро добавится ещё один член», — подписала семейную фотографию 32-летняя Вайдишова.
В комментариях семейную пару поздравили чешская модель Тереза Максова и словацкая теннисистка Даниэла Хантухова.
Теннисисты уже воспитывают трёхлетнюю дочь Стеллу.
Вайдишова — полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции, двукратная четвертьфиналистка Уимблдона, а также победительница 6 турниров WTA в одиночном разряде. Штепанек — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победитель 23 турниров АТР, бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Николь Вайдишовой.
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