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Подписчик — Арине Соболенко: выиграй «Шлем» беременной, как Серена Уильямс

Подписчик — Арине Соболенко: выиграй «Шлем» беременной, как Серена Уильямс
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пообщалась с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма». Один из подписчиков спросил, когда спортсменка планирует завести детей.

«После карьеры. Или, может быть, через пять лет. А потом вернусь. Или нет. Кто знает. Или сейчас – а потом вернусь. Что скажете?» — ответила Соболенко.

Другой подписчик написал: «Выиграй «Шлем» беременной, как Серена Уильямс». В 2017 году Серена Уильямс, будучи беременной, выиграла Australian Open.

«Нужно с командой обсудить. И с Костей (Соболенко встречается с бывшим хоккеистом Константином Кольцовым. — Прим. «Чемпионата»), если он готов. Костя, ты готов? Люди думают, что я только так смогу выиграть «Шлем», — ответила Арина.

В настоящее время Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, уступая лишь Эшли Барти.

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