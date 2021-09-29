Себастьян Корда — об отравлении: похудел на 4,5 кг, теперь я готов к работе

Американский теннисист Себастьян Корда, сын победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 Петра Корды после выхода во второй круг турнира в Сан-Диего (США) рассказал об отравлении, которое послужило причиной снятия с Открытого чемпионата США.
«Похудел на 4,5 килограмма. Восстанавливался дома, и теперь я наконец чувствую себя здоровым и готовым к работе. В начале года одной из моих целей было попасть в молодежный итоговый турнир. Отобраться туда было действительно нечто особенное. Это означает, что у меня был отличный год, и результаты показывают это. Я просто наслаждаюсь этим», — приводит слова Корды Тennis.com.
21-летний Себастьян Корда две недели назад был объявлен одним из четырёх игроков, первыми пробившихся на Next Gen ATP Finals в Милане.
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