Гасанова стала третьей россиянкой в четвертьфинале турнира в Нур-Султане, обыграв Конюх

160-я ракетка мира россиянка Анастасия Гасанова прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх в трёх сетах (2:6, 7:6 (7:4), 6:2). Встреча продлилась 2 часа 36 минут.

Гасанова выполнила 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала всего 5 из 21 брейк-пойнтов. На счету 77-й ракетки мира Конюх — 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

За выход в полуфинал турнира Гасанова сразится с победительницей встречи между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и Верой Лапко из Беларуси.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане (Казахстан), который завершится 3 октября, составляет $ 235 238. Женский турнир в столице Казахстана проводится впервые. В 2020 году состоялись только мужские соревнования.