Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Раонич и Вавринка снялись с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Раонич и Вавринка снялись с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, канадец Милош Раонич и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялись с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября.

Раонич из-за травмы икроножной мышцы провёл только один матч за последние полгода. Канадец, получивший на турнире ATP-250 в Атланте (США) первый номер посева, в матче второго круга проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (4:7). Встреча прошла 29 июля.

Вавринка из-за травмы стопы не выступает в туре с марта 2021 года. Он перенёс две операции.

В основной сетке Раонича и Вавринку заменят 94-я ракетка мира из США Денис Кудла и его соотечественник, 101-й номер рейтинга Теннис Сандгрен.

Новость по теме
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе перенесён на октябрь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021