Циципас, Зверев и Берреттини выступят на турнире в Вене

Теннисисты из топ-10 рейтинга ATP Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд примут участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вене с 25 по 31 октября.
Состав участников турнира ATP в Вене (Австрия).
Энди Маррей (Великобритания) и Лоренцо Музетти (Италия) получили уайлд-кард. Также, помимо игроков из топ-10, на турнире примут участие Николоз Басилашвили (Грузия), Кристьян Гарин (Чили), Алекс де Минор (Австралия), Григор Димитров (Болгария), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Филип Краинович (Сербия), Душан Лайович (Сербия), Гаэль Монфис (Франция), Кэмерон Норри (Великобритания), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Янник Синнер (Италия), Лоренцо Сонего (Италия), Уго Умбер (Франция), Фабио Фоньини (Италия), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Хуберт Хуркач (Польша), Диего Шварцман (Аргентина) и Даниэль Эванс (Великобритания).
Отметим, что в 2020 году победителем турнира в Вене стал россиянин Андрей Рублёв. В этом году 5-я ракетка мира выступит на турнире категории ATP-250 в Санкт-Петербурге, который пройдёт параллельно и начнётся 24 октября.
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