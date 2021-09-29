Кудерметова обыграла британку Дарт и вышла в третий круг турнира в Чикаго

Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла британку Хэрриет Дарт со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За всю игру Кудерметова сделала 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Дарт ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.

В третьем круге Вероника Кудерметова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая сегодня, 29 сентября, обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).