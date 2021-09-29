Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина вышла в третий круг турнира в Чикаго, обыграв Анисимову

Свитолина вышла в третий круг турнира в Чикаго, обыграв Анисимову
Комментарии

Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором 6-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За всю игру Свитолина сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Дарт 1 эйс, 7 двойные ошибки и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.

В третьем круге Свитолина встретится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая во втором круге обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову в двух сетах (7:5, 6:2).

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).

Чикаго-2. 2-й круг
29 сентября 2021, среда. 19:40 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Аманда Анисимова
82
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021