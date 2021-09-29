Свитолина вышла в третий круг турнира в Чикаго, обыграв Анисимову

Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором 6-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За всю игру Свитолина сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Дарт 1 эйс, 7 двойные ошибки и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.

В третьем круге Свитолина встретится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая во втором круге обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову в двух сетах (7:5, 6:2).

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).