Скончался отец Андре Агасси. Он был боксёром и выступал на двух Олимпиадах
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В Лас-Вегасе скончался отец восьмикратного победителя турниров «Большого шлема», бывшего американского теннисиста Андре Агасси. Майку Агасси было 90 лет. Сообщает издание Las Vegas Review-Journal.
Отец экс-теннисиста был профессиональным боксёром и за свою карьеру успел выступить на двух Олимпийских играх: в 1948 году в Лондоне (Великобритания) и в 1952 году в Хельсинки (Финляндия).
Его сын Андре Агасси являётся олимпийским чемпионом 1996 года в одиночном разряде. Также Агасси-младший 4 раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1995, 2000, 2001, 2003), 1 раз становился чемпионом на Открытом чемпионате Франции (1999), брал Уимблдон (1992) и дважды становился победителем Открытого чемпионата США (1994, 1999).
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