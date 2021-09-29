Карацев объяснил, почему не любит летать на самолётах
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Российский теннисист Аслан Карацев объяснил, почему не любит авиаперелёты.
«Нравится ли мне путешествовать на самолётах? Я не люблю летать, поэтому мне не нравятся перелёты. Взлёт и посадка – это не самая весёлая часть путешествия. Правда, со временем я начал переносить это всё лучше и лучше. Но когда мне было 20-21, у меня были явные проблемы с полётами. Я реально боялся летать.
Не помню, когда и где это было. Но однажды что-то случилось в полёте – мы никак не могли приземлиться. Совершили очень много кругов вокруг аэропорта. Ещё турбулентность раздражает. Многие говорят, что она не влияет на безопасность самолёта, но всё же, когда вы подпрыгиваете в своём кресле – это неприятно», — сказал Карацев.
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