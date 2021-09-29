Аслан Карацев рассказал, чем любит заниматься во время отпуска

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о том, как он предпочитает проводить отпуск. Спортсмен любит активный отдых: кататься на сноуборде и лыжах.

«Однажды у меня был пляжный отпуск, но мне было так скучно, что я не уверен, что буду ещё так отдыхать. Обычно я просто приезжаю в свой родной город в России и провожу время там. Мне нравится активный отдых, а лежать на пляже я не люблю. Катание на сноуборде, на лыжах – это по мне. Я этим нечасто занимаюсь, но, когда у меня есть возможность в межсезонье, я беру сноуборд и иду кататься. Начал я, когда мне было 18 лет», — сказал Карацев.

В обновлённом рейтинге ATP от 27 сентября российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 24-ю строчку. Наивысшая позиция россиянина — 23 место (2 августа 2021).