Навратилова: победа Корды на «Большом шлеме» — лишь вопрос времени

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о будущем 21-летнего американского теннисиста Себастьяна Корды.
«Его победа на «Большом шлеме» – лишь вопрос времени. Он умеет всё, ему не сносит голову. Когда я впервые увидела его в игре, то подумала, что он всё это уже проходил в прошлой жизни.
Родители его очень хорошо натренировали. У Себастьяна отличная игра и отличный взгляд на жизнь. Думаю, если не следующий, то 2023-й будет его годом», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.
Напомним, Себастьян Корда — сын победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года Петра Корды. Две недели назад он был объявлен одним из четырёх игроков, которые примут участие в Next Gen ATP Finals в Милане.
- 30 сентября 2021
-
00:09
- 29 сентября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:29
-
22:58
-
22:17
-
21:23
-
20:47
-
20:35
-
19:28
-
17:55
-
17:32
-
15:52
-
15:36
-
14:38
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
11:24
-
10:38
-
10:22
-
09:43
-
09:22
-
09:13
-
06:54
-
00:08
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
23:25
-
22:52
-
22:38
-
22:23
-
18:26
-
16:03
-
15:07
-
14:05