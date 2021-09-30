Навратилова: победа Корды на «Большом шлеме» — лишь вопрос времени

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о будущем 21-летнего американского теннисиста Себастьяна Корды.

«Его победа на «Большом шлеме» – лишь вопрос времени. Он умеет всё, ему не сносит голову. Когда я впервые увидела его в игре, то подумала, что он всё это уже проходил в прошлой жизни.

Родители его очень хорошо натренировали. У Себастьяна отличная игра и отличный взгляд на жизнь. Думаю, если не следующий, то 2023-й будет его годом», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.

Напомним, Себастьян Корда — сын победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года Петра Корды. Две недели назад он был объявлен одним из четырёх игроков, которые примут участие в Next Gen ATP Finals в Милане.