Рублёв разгромил Накашиму и вышел в третий круг турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Сан-Диего. На стадии 1/16 финала россиянин разгромил представителя США Брэндона Накашима со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Рублёв сделал 5 подач навылет, реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки. На счет Накашамы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Диего Шварцман (Аргентина), который свой матч второго круга проведут 30 сентября.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP 250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.