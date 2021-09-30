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Рублёв разгромил Накашиму и вышел в третий круг турнира в Сан-Диего

Рублёв разгромил Накашиму и вышел в третий круг турнира в Сан-Диего
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Сан-Диего. На стадии 1/16 финала россиянин разгромил представителя США Брэндона Накашима со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Рублёв сделал 5 подач навылет, реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки. На счет Накашамы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Диего Шварцман (Аргентина), который свой матч второго круга проведут 30 сентября.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP 250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.

Сан-Диего. 2-й круг
30 сентября 2021, четверг. 03:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Брэндон Накашима
83
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
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