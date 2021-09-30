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Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем США Брэндоном Накашимой во втором круге турнира в Сан-Диего. Рублёв победил соперника со счётом 6:2, 6:1.

«Я знал, что Накашима — отличный игрок. С начала матча я думал, что мне надо доминировать. Я старался использовать форхенд и диктовать условия. Всё сложилось в мою пользу.

От гейма к гейму я играл всё лучше и лучше. В итоге мне удалось достаточно уверенно победить. Но были и некомфортные моменты. На турнире в Бостоне был довольно низкий отскок, а здесь мяч отскакивает по-настоящему высоко. Я продолжаю осваиваться с этим. Но как для первого матча, здесь я сыграл хорошо», — приводит слова Андрея Рублёва пресс-служба ATP.

Турнирная сетка
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