Тренер Серены Уильямс рассказал, как она изменила теннис

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, рассказал, как его подопечная изменила теннис.

«Она изменила теннис. Она привнесла атлетизм, которого здесь никогда не было. Она и её сестра Винус открыли дверь для целого поколения игроков, поскольку раньше это был спорт для белых. Она «изобрела» запугивание, поскольку её присутствие пугало всех остальных. Это производило впечатление на протяжении очень долгого времени.

Она также привела бизнес в женский теннис. До этого никакого бизнеса тут почти не было, а с ней его присутствие невероятно возросло. У неё такая аура, она стала таким привлекательным объектом с точки зрения маркетинга, что и другие игроки получили возможность подписывать крупные контракты», — приводит слова Муратоглу AFP.