Новак Джокович прокомментировал снятие с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал снятие с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне жаль, что я не увижу своих поклонников в Индиан-Уэллсе и не сыграю в пустыне, моём любимом месте. Я надеюсь увидеть вас в следующем году!» — написал Джокович в своём «твиттере».

Серб пропустит «Мастерс», который стартует 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года, где в финальном матче он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6). Снятие Джоковича с турнира означает, что это будет первый Индиан-Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».



«Мастерс» в Индиан-Уэллсе станет седьмым в этом сезоне. Джокович выступил только на двух — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия).