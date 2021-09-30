Директор турнира в Индиан-Уэллсе: мы разочарованы тем, что Джокович не присоединится к нам

Директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Томми Хаас высказался о снятии с соревнования первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
«Мы разочарованы тем, что Новак не сможет присоединиться к нам на BNP Paribas Open этой осенью. Мы надеемся увидеть его снова, сражающегося за рекордный шестой титул, на наших кортах в марте следующего года», — приводит слова Хааса Тennis Нead.
Серб пропустит «Мастерс», который начнётся 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года. Снятие Джоковича с турнира означает, что это будет первый Индиан–Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
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