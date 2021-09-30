Наоми Осака: Серена Уильямс создаёт чемпионов. Я начала играть из-за неё

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака высказалась о 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс.
«Серена. Её наследие — это нечто большее, чем просто быть теннисисткой. Я начала играть из-за неё. Я уверена, что есть много других девушек, которые начали играть в теннис из-за неё, так что она буквально создала чемпионов. Новые поколения черпают вдохновение из её игры. Это своего рода передача интереса к теннису по наследству от Серены», — приводит слова Осаки Еurosport.uk.
Ни Уильямс, ни Осака не будут участвовать в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 4 октября. Уильямс не играла с тех пор, как получила травму в первом раунде Уимблдона в июле.
- 30 сентября 2021
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32
-
09:38
-
09:21
-
09:11
-
04:50
-
00:09
- 29 сентября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:29
-
22:58
-
22:17
-
21:23
-
20:47
-
20:35
-
19:28
-
17:55
-
17:32
-
15:52
-
15:36
-
14:38
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
11:24
-
10:38
-
10:22
-
09:43
-
09:22
-
09:13
-
06:54
-
00:08