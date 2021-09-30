Хуберт Хуркач оценил своё состояние перед матчем с Асланом Карацевым

Польский теннисист Хуберт Хуркач, на прошлой неделе выигравший турнир в Метце (Франция), в преддверии матча второго круга турнира категории ATP-250 в Сан-Диего (США) с россиянином Асланом Карацевым оценил своё состояние.
«Разница во времени с Европой составляет девять часов, так что вряд ли можно перестроиться за два дня, но в этом году я сыграл много турниров на открытом воздухе, поэтому постараюсь восстановиться как можно лучше и подготовиться к игре. Какое-то время я не выигрывал титулы, так что я рад, что наконец-то получил его в Европе. Для меня это много значит, это мой первый титул, который я завоевал за пределами США», — приводит слова 24-летнего Хуркача АТР Тour.
В первом круге Хуркач победил Алекса Болта из Австралии со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
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