Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач оценил своё состояние перед матчем с Асланом Карацевым

Хуберт Хуркач оценил своё состояние перед матчем с Асланом Карацевым
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач, на прошлой неделе выигравший турнир в Метце (Франция), в преддверии матча второго круга турнира категории ATP-250 в Сан-Диего (США) с россиянином Асланом Карацевым оценил своё состояние.

«Разница во времени с Европой составляет девять часов, так что вряд ли можно перестроиться за два дня, но в этом году я сыграл много турниров на открытом воздухе, поэтому постараюсь восстановиться как можно лучше и подготовиться к игре. Какое-то время я не выигрывал титулы, так что я рад, что наконец-то получил его в Европе. Для меня это много значит, это мой первый титул, который я завоевал за пределами США», — приводит слова 24-летнего Хуркача АТР Тour.

В первом круге Хуркач победил Алекса Болта из Австралии со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Новость по теме
Аслан Карацев рассказал, чем любит заниматься во время отпуска
«Турбулентность раздражает». Карацев боится летать на самолётах и не любит пляжный отдых «Турбулентность раздражает». Карацев боится летать на самолётах и не любит пляжный отдых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021