Итоговый чемпионат ATP пройдёт при полных трибунах
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Итоговый чемпионат ATP планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает La Stampa.
Организаторы уже осуществляют продажу билетов на матчи группового этапа и плей-офф.
В этом году итоговый турнир, завершающий профессиональный сезон, впервые пройдёт в Турине (Италия). Он стартует 14 ноября и закончится 21 ноября.
Прошлогодним победителем турнира ATP Finals стал российский теннисист Даниил Медведев. Турнир является пятым, вслед за турнирами «Большого шлема», по значимости личным турниром в мужском теннисе.
За звание победителя сразятся восемь лучших игроков. В финал уже квалифицировались серб
Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, Даниил Медведев, а также Стефанос Циципас из Греции.
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