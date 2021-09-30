Итоговый чемпионат ATP пройдёт при полных трибунах

Итоговый чемпионат ATP планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает La Stampa.

Организаторы уже осуществляют продажу билетов на матчи группового этапа и плей-офф.



В этом году итоговый турнир, завершающий профессиональный сезон, впервые пройдёт в Турине (Италия). Он стартует 14 ноября и закончится 21 ноября.

Прошлогодним победителем турнира ATP Finals стал российский теннисист Даниил Медведев. Турнир является пятым, вслед за турнирами «Большого шлема», по значимости личным турниром в мужском теннисе.

За звание победителя сразятся восемь лучших игроков. В финал уже квалифицировались серб

Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, Даниил Медведев, а также Стефанос Циципас из Греции.