Тьяго Уайлд находится под следствием по обвинению в домашнем насилии

Бразильский теннисист Тьяго Уайлд получил судебный запрет, по которому ему нельзя видеться со своей бывшей девушкой, из-за судебного иска по обвинению в жестоком обращении с ней.

Тьяго предъявлены обвинения как в психическом, так и в физическом насилии над его бывшей девушкой Таяной Лима. Обвинения впервые стали известны в августе, когда Лима опубликовала в «инстаграме» серию «сториз» с подробным описанием жестокого обращения, которому она подверглась во время общения с теннисистом. Она также сказала, что Уайлд несколько раз изменял ей с другими женщинами.

«Однажды он поранил мне палец, сжимая его так, что он чуть не сломался, только потому, что разозлился, когда я опубликовала фотографию в социальных сетях, на которой я была одна, а не с ним. Мы были на ужине с его родителями, а потом он сильно пожал мне руку, мой палец побагровел и распух. Когда Тьяго разозлился, он толкнул меня, дёрнул за волосы, назвал мусором, тупицей. Мне нельзя было никуда выходить из дома, пока он был в разъездах. Я была финансово зависима от Тьяго. У нас были стабильные отношения, поэтому по его просьбе я перестала работать с рекламой в «инстаграме».

После того, как мне стало известно об изменах, его родители заявили, что окажут мне материальную и психологическую поддержку вместе с Тьяго, но этого так и не произошло. Я оказалась совершенно беспомощной. Отец Тьяго предложил сделку, но ни одна из них не могла искупить того, через что Тьяго заставил меня пройти. Я поняла, что это больше похоже на попытку заткнуть мне рот, чтобы я не раскрыла то, что они не хотели говорить о наших отношениях», — приводит слова Таяны Ubitennis.

Адвокат добивается компенсации материального и морального ущерба.



Ни Уайлд, ни кто-либо из его руководства не сделали никаких публичных комментариев по поводу этих обвинений. Он не играл ни одного матча в туре с июля из-за травмы бедра, но собирается вернуться в строй на турнире Challenger в Чили в следующем месяце.

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