Марион Бартоли: было бы неплохо включить в Кубок Лэйвера смешанные пары

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли высказала мнение, что нужно включить теннисисток в Кубок Лэйвера.



«Думаю, было бы неплохо сделать Кубок Лэйвера смешанным турниром. Особенно сейчас, когда, например, Лейла Фернандес может сыграть за команду Мир, а Эмма Радукану — за команду Европы.



Я думаю, было бы очень интересно посмотреть на смешанные пары. Скажем, такой матч в смешанном парном разряде — Радукану и Джокович против Фернандес с Оже-Альяссимом, например. Многие люди заплатили бы за это.

Включение женского турнира в соревнование может сделать Кубок Лэйвера потрясающим спортивным событием и очень привлекательным на многие годы», — приводит слова Бартоли Тennis Нead.

Топ-10 ATP в настоящее время состоит только из игроков из Европы. Феликс Оже-Альяссим — самый высокорейтинговый неевропейский игрок, занимающий 11-е место в мире. В рейтинге WTA есть три игрока в топ-10, которые не являются европейцами. Это София Кенин (США), Наоми Осака (Япония) и первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия).