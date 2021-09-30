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Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нур-Султане

Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче обладательница уайлд-кард Потапова проиграла шестой сеяной, представительнице Швеции Ребекке Петерсон, со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Потапова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и успешно использовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Петерсон выполнила два эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Нур-Султане Петерсон сыграет с первой ракеткой соревнований — представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составляет $ 235 238.

Нур-Султан (ж). 1/4 финала
30 сентября 2021, четверг. 15:25 МСК
Анастасия Потапова
80
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 4
6 		6 7 6
         
Ребекка Петерсон
86
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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