Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче обладательница уайлд-кард Потапова проиграла шестой сеяной, представительнице Швеции Ребекке Петерсон, со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.
Потапова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и успешно использовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Петерсон выполнила два эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Нур-Султане Петерсон сыграет с первой ракеткой соревнований — представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Призовой фонд турнира в Нур-Султане составляет $ 235 238.
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