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Белорус Герасимов проиграл Синнеру во втором круге турнира в Софии

Белорус Герасимов проиграл Синнеру во втором круге турнира в Софии
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Софии (Болгария). В матче второго тура Герасимов, начавший соревнования с квалификации, уступил первому сеяному Яннику Синнеру из Италии со счётом 2:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Герасимов дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и успешно использовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Синнер выполнил четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Синнер поспорит с австралийцем Джеймсом Даквортом, который в матче второго круга нанёс поражение французу Бенуа Пэру со счётом 6:4. 6:4.

Призовой фонд турнира в Софии составляет € 419 470. В 2020 году победителем соревнований стал как раз Синнер, обыгравший в финале канадца Вашека Поспишила.

София. 2-й круг
30 сентября 2021, четверг. 18:05 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 3  
         
Егор Герасимов
112
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
София. 2-й круг
30 сентября 2021, четверг. 14:25 МСК
Джеймс Дакворт
56
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Бенуа Пэр
49
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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