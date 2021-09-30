Белорус Герасимов проиграл Синнеру во втором круге турнира в Софии

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Софии (Болгария). В матче второго тура Герасимов, начавший соревнования с квалификации, уступил первому сеяному Яннику Синнеру из Италии со счётом 2:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Герасимов дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и успешно использовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Синнер выполнил четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Синнер поспорит с австралийцем Джеймсом Даквортом, который в матче второго круга нанёс поражение французу Бенуа Пэру со счётом 6:4. 6:4.
Призовой фонд турнира в Софии составляет € 419 470. В 2020 году победителем соревнований стал как раз Синнер, обыгравший в финале канадца Вашека Поспишила.
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